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Çin'de Düğün Davetinde Duvar Çöktü: 5 Ölü, 17 Yaralı

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Sıçuan eyaletinde üniversite sınavını kutlama yemeği sırasında yağmur tentesinin dayandığı duvar çöktü; ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yetkililer, tentede biriken yağmur suyunun çökmeye yol açtığını açıkladı.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bir köyde bina duvarının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Yibin iline bağlı Çangning ilçesindeki bir köyde, bir ailenin çocuklarının üniversite sınavını kazanmasını kutlamak üzere verdikleri yemek davetinde konukları yağmurdan koruyan tentenin dayandığı bina duvarı çöktü.

Çöken duvarın altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yerel acil durum yetkilileri, tentenin üzerinde biriken yağmur sularının yarattığı yükün duvarın çökmesine sebep olduğunu belirtti.

Yetkililer, 3 kişinin olay anında yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, yaralı 17 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
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