Haberler

Çin'in Sıçuan Eyaletinde 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şinlong ilçesi olarak kaydedildi. Deprem, yerleşim yerlerinde hissedildi ancak can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.