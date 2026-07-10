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Çin'in Yibin Kentinde 5,0 Büyüklüğünde Deprem

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer, depremden etkilenenlerin güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

YİBİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan geçici barınma alanı, 9 Temmuz 2026.

Çin Deprem Ağları Merkezi çarşamba günü Beijing saatiyle 10: 08'de Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, depremden etkilenen insanların güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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