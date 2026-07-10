Çin'in Yibin Kentinde 5,0 Büyüklüğünde Deprem
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer, depremden etkilenenlerin güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
YİBİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan geçici barınma alanı, 9 Temmuz 2026.
Çin Deprem Ağları Merkezi çarşamba günü Beijing saatiyle 10: 08'de Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, depremden etkilenen insanların güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua