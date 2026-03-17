Çin'in Uzay İstasyonundaki Shenzhou-21 Astronotları İkinci Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı

BEİİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-21 mürettebatı pazartesi günü ikinci araç dışı faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang, uzay istasyonunun robot kolu ve Dünya'daki bir ekibin desteğiyle yaklaşık 8 saat süren çalışmayı Beijing saatiyle 19.35'te bitirdi.

Üç astronot, diğer görevlerin yanı sıra uzay istasyonunu uzay enkazından korumaya yönelik bir cihazın kurulumunu tamamladı. Uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Zhang ve Wu, görevlerini tamamladıktan sonra Wentian laboratuvar modülüne güvenli şekilde geri döndü.

Astronotların uzay yaşam bilimleri ve insan araştırmaları, mikroyerçekimi fiziği ve yeni uzay teknolojileri ile ilgili yaptıkları bilimsel deney ve test projelerin istikrarlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, üç astronotun dört aydan uzun süredir yörüngede görev yaptığını açıkladı. Görev planına göre astronotlar Shenzhou-21 görevi sırasında istasyon dışında ek görevler gerçekleştirirken ilgili bilimsel deney ve teknik testler de planlandığı gibi sürdürülecek.

