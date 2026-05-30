Haberler

Albüm: Çin'in Shenzhou-21 Astronotları 210 Günlük Rekor Görevin Ardından Dünya'ya Döndü

Albüm: Çin'in Shenzhou-21 Astronotları 210 Günlük Rekor Görevin Ardından Dünya'ya Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shenzhou-21 uzay aracındaki üç astronot, yörüngede 210 gün kalarak Çin uzay istasyonundaki en uzun süreli tek mürettebatlı görev rekorunu kırdıktan sonra Shenzhou-22 aracıyla güvenli şekilde Dünya'ya döndü.

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-21 uzay aracındaki üç astronot, yörüngede 210 gün kalarak Çin uzay istasyonundaki en uzun süreli tek mürettebatlı görev rekorunu kırdıktan sonra cuma akşamı Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracıyla Dünya'ya güvenli şekilde döndü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, dönüş kapsülünün Beijing saatiyle 20.11'de Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına sorunsuz şekilde indiğini, saat 20.59 itibarıyla ise mürettebatın tamamının kapsülden çıkarıldığını duyurdu.

Ajans, Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Shenzhou-21 görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı

Ünlü maden suyu sağlığa zararlı çıktı! Rusya satışını yasakladı
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji duyurdu! Birkaç gün içinde hava tamamen değişecek
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler