Albüm: Çin'in Shenzhou-21 Astronotları 210 Günlük Rekor Görevin Ardından Dünya'ya Döndü

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-21 uzay aracındaki üç astronot, yörüngede 210 gün kalarak Çin uzay istasyonundaki en uzun süreli tek mürettebatlı görev rekorunu kırdıktan sonra cuma akşamı Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracıyla Dünya'ya güvenli şekilde döndü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, dönüş kapsülünün Beijing saatiyle 20.11'de Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına sorunsuz şekilde indiğini, saat 20.59 itibarıyla ise mürettebatın tamamının kapsülden çıkarıldığını duyurdu.

Ajans, Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Shenzhou-21 görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

