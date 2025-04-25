Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı Başarıyla Uzay İstasyonuna Kenetlendi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının, perşembe gecesi uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

Ajansa göre uzay aracı, Beijing saatiyle 23.49'da uzay istasyonunun Tianhe çekirdek modülüyle hızlı ve otomatik bir buluşma gerçekleştirip modülün radyal kapısıyla kenetlendi. Ajans, tüm sürecin yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü açıkladı.

Uzay aracı perşembe günü erken saatlerde Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.