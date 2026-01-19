Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracının Dönüş Kapsülü Dünya'ya İndi

JİUQUAN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülü, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı. Pazartesi günü Beijing saatiyle 09.34'te inen kapsülde mürettebat bulunmuyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada yerinde yapılan incelemeler sonucunda dönüş kapsülünün dış kısmının genel olarak normal, içindeki malzemelerinse iyi durumda olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Shenzhou-20 uzay aracının dönüş görevinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Ajans, destek görevini devralacak olan Shenzhou-23 uzay aracının, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ne ulaştığını da kaydetti.

Çin, 24 Nisan 2025'te fırlattığı Shenzhou-20 uzay aracıyla üç astronotu altı aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna göndermişti.

Üç astronotu 5 Kasım'da Dünya'ya geri getirmesi planlanan Shenzhou-20 uzay aracının güvenli dönüş için gerekli şartları sağlayamadığı belirtilmişti.

Ajans, Shenzhou-20 dönüş kapsülünün görüş penceresinde, büyük olasılıkla uzay çöplerinin çarpmasından kaynaklandığı düşünülen küçük çatlaklar bulunduğunu açıklamıştı.