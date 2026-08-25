Haberler

Filipinler'de İlk Uzaktan Cerrahi: Çinli Cerrahlar Binlerce Kilometreden Ameliyat Yaptı

Filipinler'de İlk Uzaktan Cerrahi: Çinli Cerrahlar Binlerce Kilometreden Ameliyat Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shanghai kentindeki cerrahlar, yüksek hızlı internet ve robotik teknolojiyle Filipinler'deki 53 yaşındaki bir hastayı uzaktan ameliyat etti. Bu operasyon, iki ülke sağlık işbirliğinde yeni bir adım olup, tıbbi kaynakların dengesiz dağıldığı Filipinler'de uzak bölgelere umut olabilir.

MANİLA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan iki Filipinli cerrah, Filipinler'in ilk uzaktan cerrahi operasyonunu gerçekleştirdi. Cerrahi robotları Shanghai'dan yöneten cerrahlar, Filipinler'in Quezon kentindeki 53 yaşında Filipinli bir hastayı ameliyat etti.

Yerel haber kanalı GMA News'in haberine göre ameliyat, salı günü Filipinler Üroloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ameliyat süresince Shanghai ile Manila arasında gerçek zamanlı koordinasyon sağlamak amacıyla yüksek hızlı internet ve robotik teknolojisi kullanıldı. Ameliyatı Shanghai'dan yöneten cerrahların yanı sıra Quezon'daki tesiste de yerel bir ekip hazır bulundu.

Çin ile Filipinler daha önce karaciğer nakli, doktor eğitimi ve bulut tabanlı tıbbi platformlar gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmüştü. Söz konusu ameliyat, iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğinde atılan yeni bir adım oldu.

Tıbbi kaynakların dengesiz dağıldığı ada ülkesi Filipinler'de uzaktan cerrahi yöntemi, uzak bölgelerdeki hastalara fayda sağlayabilecek yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den mutlak butlan hamlesi! Başvuru geri çekildi
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan da açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Alevler şehri sardı: Helikopterler peş peşe havalandı

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış