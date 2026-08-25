Filipinler'de İlk Uzaktan Cerrahi: Çinli Cerrahlar Binlerce Kilometreden Ameliyat Yaptı

MANİLA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan iki Filipinli cerrah, Filipinler'in ilk uzaktan cerrahi operasyonunu gerçekleştirdi. Cerrahi robotları Shanghai'dan yöneten cerrahlar, Filipinler'in Quezon kentindeki 53 yaşında Filipinli bir hastayı ameliyat etti.

Yerel haber kanalı GMA News'in haberine göre ameliyat, salı günü Filipinler Üroloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ameliyat süresince Shanghai ile Manila arasında gerçek zamanlı koordinasyon sağlamak amacıyla yüksek hızlı internet ve robotik teknolojisi kullanıldı. Ameliyatı Shanghai'dan yöneten cerrahların yanı sıra Quezon'daki tesiste de yerel bir ekip hazır bulundu.

Çin ile Filipinler daha önce karaciğer nakli, doktor eğitimi ve bulut tabanlı tıbbi platformlar gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmüştü. Söz konusu ameliyat, iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğinde atılan yeni bir adım oldu.

Tıbbi kaynakların dengesiz dağıldığı ada ülkesi Filipinler'de uzaktan cerrahi yöntemi, uzak bölgelerdeki hastalara fayda sağlayabilecek yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua