Çin'in Shanghai Kenti, 2026 İkinci Ortak Okyanuslar Forumu'na Ev Sahipliği Yaptı

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti perşembe günü 2026 İkinci Ortak Okyanuslar Forumu'na ev sahipliği yaptı.

"Ortak Okyanuslar: Deniz Güvenliği ve Mavi Refah" temasıyla Shanghai Denizcilik Üniversitesi'nde düzenlenen forumda katılımcılar, ortak geleceğe sahip bir deniz topluluğu inşa etmek amacıyla daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu.

Forum, Çin ile diğer ülkeler arasında denizcilik alanında bilgi paylaşımı ve işbirliği köprüsü kurulmasını, deniz güvenliğinin tesis edilmesi ve mavi refahın paylaşılması adına güç birliği yapılmasını ve ortak geleceğe sahip deniz topluluğu vizyonunun hayata geçirilmesine ivme kazandırılmasını amaçlıyor.

