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Çin, yeni savaş gemileri ve uçak gemileri için tasarlanan hava araçlarıyla Tip 055 muhribi, Tip 075 amfibi hücum gemisi ve Tip 054A güdümlü füze firkateynini Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (Airshow China) ilk kez birlikte sergileyerek ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Xinhua'nın haberine göre, "Cuhay Hava Gösterisi" olarak da bilinen fuar, 7-13 Aralık tarihlerinde Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde düzenlenecek.

Fuarda bu yıl Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri ile hava araçları odakta olacak.

Savaş gemilerinin ilk kez hava araçlarıyla birlikte sergileneceği fuarda, Çin'in yeni nesil "Tip 055" muhribi, Cuhay Limanı'nda ziyarete açılacak.

Ayrıca donanma envanterine yeni giren "Tip 075" amfibi hücum gemisi ile "Tip 054A" güdümlü füze firkateyni de fuarda görülebilecek.

Uçak gemisi jetleri, helikopterleri ve insansız sistemler

ÇHKO Deniz Kuvvetlerine bağlı hava gücünü oluşturan uçak gemisi jetleri "J-35" ve "J-15T" ile erken uyarı uçağı "KJ-600" uçuş gösterilerinde yer alacak.

Uçak gemileri için tasarlanan "Z-20F" denizaltısavar helikopter ile "WZ-2" insansız helikopter modelleri de ilk kez görücüye çıkacak.

İnsansız hava araçları, su altı araçları ve diğer insansız sistemler de donanmanın gelişen akıllı harp kabiliyetlerini sergileyecek.

İki yılda bir düzenlenen fuarda Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemeler ve son teknoloji silah sistemleri sergileniyor.

İlk kez 1996'da düzenlenen fuarın 30. yılı kutlanacak.

Kaynak: AA