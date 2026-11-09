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Çin'in Şanşi eyaletinde Tayyüen'deki apartman yangınında ölü sayısı 14'e yükseldi

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Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde Tayyüen'in Yingzı ilçesindeki apartmanda dün akşam çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi. Yerel yönetim, yaralı çıkarılan 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı; ilk belirlemelere göre 5 ölü, 33 yaralı vardı.

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde dün bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel yönetimden yapılan açıklamada, yanan binadan yaralı çıkarılan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu.

Eyaletin idari merkezi Tayyüen şehrinin Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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