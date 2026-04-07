Çin'de İnsansız Teslimat Araçlarının Kullanım Alanı Genişliyor

Güncelleme:
Qingdao'nun Chengyang bölgesindeki Neolix şirketine ait otoparktaki insansız teslimat araçları, Çin'de paket taşımacılığı ve soğuk zincir ürünlerin teslimatında önemli bir rol üstleniyor. Şehir, 1.150 insansız araç ile bu alandaki en büyük uygulama merkezlerinden biri haline geldi.

QİNGDAO, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Qingdao kentine bağlı Chengyang bölgesinde bulunan Neolix şirketine ait bir otoparktaki insansız teslimat araçları, 28 Ocak 2026.

Çin'de insansız teslimat araçları, paketleri dağıtım merkezlerinden yerel dağıtım noktalarına taşımak ve çabuk bozulan ürünler ile soğuk zincir ilaçlarının zamanında teslimatını sağlamak gibi görevler üstleniyor. Bazı araçlar ise sanayi parklarındaki lojistik faaliyetlerde kullanılıyor.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kenti, halihazırda yaklaşık 1.150 insansız teslimat aracıyla Çin'in bu alandaki en büyük uygulama merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur