Çin'de İnsansız Teslimat Araçlarının Kullanım Alanı Genişliyor

QİNGDAO, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Qingdao kentine bağlı Chengyang bölgesinde bulunan Neolix şirketine ait bir otoparktaki insansız teslimat araçları, 28 Ocak 2026.

Çin'de insansız teslimat araçları, paketleri dağıtım merkezlerinden yerel dağıtım noktalarına taşımak ve çabuk bozulan ürünler ile soğuk zincir ilaçlarının zamanında teslimatını sağlamak gibi görevler üstleniyor. Bazı araçlar ise sanayi parklarındaki lojistik faaliyetlerde kullanılıyor.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kenti, halihazırda yaklaşık 1.150 insansız teslimat aracıyla Çin'in bu alandaki en büyük uygulama merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

