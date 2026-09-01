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Çin, PALLAS-1 Y1 Roketini Başarıyla Fırlattı

Çin, PALLAS-1 Y1 Roketini Başarıyla Fırlattı
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JİUQUAN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden uzaya PALLAS-1 Y1 taşıyıcı roketini gönderdi.

JİUQUAN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden uzaya PALLAS-1 Y1 taşıyıcı roketini gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 10.00'da fırlatılan roket, sorunsuz uçuşunun ardından taşıdığı yükü önceden planlanan yörüngeye yerleştirdi. Tüm test hedeflerinin karşılandığı görev, tam bir başarıyla sonuçlandı.

Görev, Galactic Energy tarafından bağımsız olarak geliştirilen orta büyüklükteki iki kademeli sıvı yakıtlı PALLAS-1 taşıyıcı roketinin ilk uçuşu olma özelliğini taşıyor.

52 metre uzunluğunda ve 3,35 metre gövde çapında olan roket, yaklaşık 283 ton kalkış kütlesi ile 350 ton kalkış itkisine sahip. Roket, alçak Dünya yörüngesine 5 ila 7 ton yük taşıyabiliyor.

Galactic Energy yetkilisi, "Roket, ticari uyduların uzaya verimli ve uygun maliyetli şekilde taşınmasını sağlamak üzere tasarlandı" dedi.

Roketin ana itki sistemi, şirket tarafından geliştirilen ve birinci kademede paralel olarak konumlandırılan 7 adet CQ-50 sıvı oksijen-kerosen motorundan güç alıyor. Bu konfigürasyon, kurtarma ve yeniden kullanım gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra olası arızalara karşı yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı. Testler, motorların nominal itkisini yüzde 32 ila yüzde 105 arasında ayarlayabildiğini gösterdi.

Şirket ayrıca, roketin entegre bir gövde ve itki tasarımına, çift yakıtlı yardımcı itki sistemine ve çok boyutlu aerodinamik yük hafifletme teknolojisine sahip olduğunu belirtti. Araç, görev esnekliğini artırmak amacıyla EROS-2 üst kademesiyle de donatılabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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