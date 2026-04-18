Seta Araştırmacısı: Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Ortadoğu Önerisi Barış İçin Yapıcı Bir Çerçeve Sunuyor

ANTALYA, 18 Nisan (Xinhua) -- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) araştırmacısı Can Acun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ortadoğu'da barış ve istikrarın teşvikine yönelik dört maddelik önerisinin, bölgedeki gerilimlerin çözümü için yeni bir perspektif sunduğunu söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu sırasında Xinhua'ya konuşan Acun, Çin'in Ortadoğu'daki etkisinin giderek arttığını ve söz konusu önerinin barış için yapıcı bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Xi, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, barış içinde bir arada yaşama, egemenliğe saygı, uluslararası hukuka bağlılık ile kalkınma ve güvenliğin eşgüdümü ilkelerine dayanan kapsamlı bir vizyon ortaya koymuştu.

Acun'a göre bu ilkeler, Ortadoğu'nun temel sorunlarına doğrudan hitap ediyor. Bölgesel bir güvenlik mimarisinin oluşturulması, ulusal egemenliğin korunması ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesinin kritik önemde olduğunu vurgulayan Acun, Çin'in yaklaşımını makul ve yapıcı bulduğunu, ayrıca ülkenin bölgede daha büyük bir rol üstlenme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Acun, Ortadoğu'da değişen jeopolitik dinamiklere işaret ederek, yakın zamanda ateşkese varılmış olmasına rağmen müzakerelerin ikinci aşamasının henüz başlamadığına dikkat çekti.

En önemli anlaşmazlık konusunun İran'ın uranyum zenginleştirme programı olmaya devam ettiğini belirten Acun, ilerleme sağlanabilmesi için ABD'nin belirli ölçüde esneklik göstermesi gerekebileceğini değerlendirdi.

Acun, Washington'ın Tahran'ın pozisyonunu kısmen kabul etmesi halinde müzakerelerin bir sonraki aşamaya geçebileceğini, aksi durumda ise gerilimin yeniden tırmanma riskini doğurabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua