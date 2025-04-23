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Çin'in Mürettebatlı Ay Görevi İlerliyor

Çin'in Mürettebatlı Ay Görevi İlerliyor
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, mürettebatlı Ay'a iniş görevinin planlandığı gibi devam ettiğini ve testlerin sürdüğünü açıkladı. Roket, uzay aracı ve diğer bileşenler için testler yapılıyor.

JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in mürettebatlı Ay'a iniş görevinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ajansın çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında taşıyıcı roket, insanlı uzay aracı, Ay'a iniş aracı, Ay giysisi ve mürettebatlı Ay gezginine yönelik prototip araştırma ve geliştirme testlerinin planlandığı üzere devam ettiği duyuruldu.

Bir sonraki aşamada uçuş sırasında kullanılacak ürünlerin kritik önemdeki işlevsel performansını kapsamlı şekilde doğrulamak amacıyla bir dizi yeni testin yapılacağı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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