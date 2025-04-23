Çin'in Mürettebatlı Ay Görevi İlerliyor

JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in mürettebatlı Ay'a iniş görevinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ajansın çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında taşıyıcı roket, insanlı uzay aracı, Ay'a iniş aracı, Ay giysisi ve mürettebatlı Ay gezginine yönelik prototip araştırma ve geliştirme testlerinin planlandığı üzere devam ettiği duyuruldu.

Bir sonraki aşamada uçuş sırasında kullanılacak ürünlerin kritik önemdeki işlevsel performansını kapsamlı şekilde doğrulamak amacıyla bir dizi yeni testin yapılacağı da ifade edildi.