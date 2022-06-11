Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Çinli üretici CanSino Biologics tarafından yapılan iki mRNA tabanlı Kovid-19 aşı adayının klinik öncesi denemelerde etkili olduğu kanıtlandı ve insan testleri için potansiyel...

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Çinli üretici CanSino Biologics tarafından yapılan iki mRNA tabanlı Kovid-19 aşı adayının klinik öncesi denemelerde etkili olduğu kanıtlandı ve insan testleri için potansiyel olduğu belirtildi. Sonuçlar, iki aşının mRNA-Beta ve mRNA- Omicron'un, orijinal SARS-CoV-2 ile Beta, Delta ve Omicron gibi çok çeşitli varyantlarına karşı yüksek titre nötrleştirici antikor seviyeleri oluşturabileceğini gösterdi.İki dozluk mRNA-Beta, özellikle Beta ve orijinal varyantlar için geniş koruma sağlayabiliyor. Öte yandan, çalışmaya göre Omicron varyantına karşı daha fazla koruma sağlamak için mRNA-Omicron, ilk mRNA-Beta veya şirketin rekombinant COVID-19 aşısı Ad5-nCoV ile aşılanmış farelerde güçlendirici aşı olarak tavsiye edildi.Çin mRNA aşıları, Nisan ayında klinik deneme onayı aldı ve bu hafta yayınlanan bir şirket açıklamasına göre faz-1 insan denemelerine girdi.Geleneksel aşı teknolojileriyle karşılaştırıldığında, mRNA teknolojisi daha kısa sürede geliştirme ve üretim döngüsü avantajına sahip bulunuyor.Çinli aşı üreticisi, Shanghai'da Kovid-19 mRNA aşısına ait endüstriyel üssün yapım aşamasında olduğunu kaydetti. Böylece 2022 yılı sonuna kadar yıllık üretim kapasitesi 100 milyon doza ulaşabilecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Omicron mRNA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title