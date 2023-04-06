Çin'in Lojistik Sektörü Mart'ta İstikrarlı Büyüme Kaydetti
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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü, tüketimi artırmaya ve talebi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin sonuç vermesi sayesinde Mart'ta istikrarlı bir büyüme kaydetti.
BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü, tüketimi artırmaya ve talebi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin sonuç vermesi sayesinde Mart'ta istikrarlı bir büyüme kaydetti.
Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, ülkenin lojistik pazar performansını takip eden endeksin Mart'ta Şubat ayına göre 5,4 yüzde puan artarak yüzde 55,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Endeksteki değerlerin 50'nin üzerinde olması sektörde büyümeye, 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor.
Ticari faaliyet beklentileri alt endeksi ise Mart ayında yüzde 58,1'e ulaşarak üst üste dördüncü ay büyüme kaydetti. Endeks ayrıca lojistik firmalarının sektörün gelecekteki gelişimine ilişkin iyimser bir görüşe sahip olduğunu gösterdi.