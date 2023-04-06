Çin'in Lojistik Sektörü Mart'ta İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü, tüketimi artırmaya ve talebi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin sonuç vermesi sayesinde Mart'ta istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Heihe (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki Heihe sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının akıllı depo ve lojistik merkezinde mal taşıyan bir çalışan, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü, tüketimi artırmaya ve talebi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin sonuç vermesi sayesinde Mart'ta istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, ülkenin lojistik pazar performansını takip eden endeksin Mart'ta Şubat ayına göre 5,4 yüzde puan artarak yüzde 55,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Endeksteki değerlerin 50'nin üzerinde olması sektörde büyümeye, 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor.

Ticari faaliyet beklentileri alt endeksi ise Mart ayında yüzde 58,1'e ulaşarak üst üste dördüncü ay büyüme kaydetti. Endeks ayrıca lojistik firmalarının sektörün gelecekteki gelişimine ilişkin iyimser bir görüşe sahip olduğunu gösterdi.