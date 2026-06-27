Çin'de Yerli Üretim Lineshine Süper Bilgisayarı Top500 Listesinde Bir Numara Oldu
Çin'in Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan yerli üretim LineShine süper bilgisayarı, 2,198 EFLOPS performansla TOP500 listesinde zirveye yerleşti ve 2 EFLOPS üzerinde sürekli performans gösteren dünyanın ilk süper bilgisayarı oldu.
SHENZHEN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan LineShine süper bilgisayarı, 26 Haziran 2026.
Çin'in güneyindeki Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi, yerli üretim LineShine süper bilgisayarının 2,198 EFLOPS'luk sürekli çift hassasiyetli performansıyla en son TOP500 listesinde zirveye yerleştiğini ve Yüksek Performanslı Linpack kıyaslamasında 2 EFLOPS'un üzerinde sürekli performans sergileyen dünyanın ilk süper bilgisayarı olduğunu duyurdu. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)