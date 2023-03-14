Çin'in Leziz Aromasıyla Ünlü Longjing Çayı İçin Hasat Başladı

Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletindeki çay üreticileri Pazartesi günü ülkenin en popüler çay çeşitlerinden biri olan Longjing çayını toplamaya başladı.

Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletindeki çay üreticileri Pazartesi günü ülkenin en popüler çay çeşitlerinden biri olan Longjing çayını toplamaya başladı.

West Lake Dragon Well çayı olarak da bilinen bir yeşil çay çeşidi olan Longjing çayı yeşil rengi, leziz aroması, yumuşak tadı ve güzel şekliyle Çin'in en ünlü 10 çayından biri olarak öne çıkıyor.

SES 1 (Çince): XU SHENGQİANG, Longjing Köyü yetkilisi:

"Bu yılki duruma bakılırsa çay iyi yetişti. Yüksek kalitede olmalı."

Hangzhou Longjing çay yönetimi derneğine göre, bu yıl Longjing çayının yıllık üretiminin geçen yılki seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor.

2022'de Longjing çayının yıllık üretimi 502 tona ulaşmış ve toplam üretim değeri 560 milyon yuan (yaklaşık 80,7 milyon ABD doları) olmuştu.

Çay siparişleri artmaya devam ederken, çay üreticileri önümüzdeki yılın iyi geçmesini bekliyor.

SES 2 (Çince): MİAO YAQİN, Longjing Köyü'nde çay üreticisi:

"İnsanlar buradan geçerken bir fincan çay içmek için duruyorlar. Bazen de yerel yemek yemeye ve biraz çay almaya geliyorlar. Bu yüzden kaliteli çay yetiştirmeli ve iyi muhafaza etmeliyiz. Oldukça iyi bir yıl olacağına inanıyorum."

Çin'in geleneksel çay yapımı 2022'nin Kasım ayında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)