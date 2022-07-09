Çin'in Leiyang Şehrinde Mezar Kompleksi Bulundu
Xinhua - Güncel
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LEİYANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Leiyang şehrinde bulunan mezar kompleksi görülüyor, 6 Temmuz 2022.
LEİYANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Leiyang şehrinde bulunan mezar kompleksi görülüyor, 6 Temmuz 2022. Arkeologlar, tarihi Hunan eyaletinde Doğu Han Hanedanlığı (25-220) ile Tang Hanedanlığı (618-907) arasına tarihlenen 14 mezar buldu. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Arkeoloji ve Kültürel Eserler Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel