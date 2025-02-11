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Çin'in Labrang Manastırı'nda 'Buda Güneşlenmesi' Töreni

Çin'in Labrang Manastırı'nda 'Buda Güneşlenmesi' Töreni
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Gansu eyaletindeki Labrang Manastırı'nda düzenlenen 'Buda Güneşlenmesi' törenine yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda budist ve turist katıldı. Bu etkinlik, Tibet Budizminin Gelug Mezhebi'ne ait önemli bir geleneksel tören.

XİAHE, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Xiahe ilçesinde bulunan Labrang Manastırı'nda pazartesi günü düzenlenen "Buda Güneşlenmesi" törenine yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda budist ve turist katıldı.

Her yıl düzenlenen etkinlik, Tibet Budizminin Gelug Mezhebi'ne ait altı büyük tapınaktan biri olan ve 1709 yılında inşa edilen Labrang Manastırı'ndaki en önemli törenlerden biri.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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