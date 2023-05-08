Çin'in Jiangsu Eyaletinde Uzay Sanayi Üssü İnşa Edilecek

NANJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi niteliğindeki Jiangsu eyaleti, üç yıl içinde rekabetçi bir uzay sanayi merkezi geliştirmeye yönelik eylem planını açıkladı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bir Airbus araştırma geliştirme merkezinin açılış töreni, 14 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

NANJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi niteliğindeki Jiangsu eyaleti, üç yıl içinde rekabetçi bir uzay sanayi merkezi geliştirmeye yönelik eylem planını açıkladı.

Eyalet hükümetinin kalkınma planı kapsamında 2025 yılına kadar yıllık üretim değeri 150 milyar yuanı (21,7 milyar ABD doları) aşan bir uzay sanayisi geliştirme hedefi açıklandı. Söz konusu tarihe kadar, rekabet gücü yüksek 50'den fazla uzmanlaşmış işletmeye, 10'dan fazla yenilikçi platforma ve 10'un üzerine uzay sanayi üssüne ev sahipliği yapacak bir uzay sanayi üssünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Plana göre eyalet, büyük uzay araçlarının imalatını destekleyen sektörlerin yanı sıra navigasyon cihazlarına ve insansız hava araçlarına da odaklanacak.

Yangtze Nehri Deltası'nda bir ekonomi lokomotifi olan Jiangsu güçlü imalat sektörüyle tanınıyor.

Eyalet hükümeti bu yılın başlarında işletmelere yönelik finans ve vergi desteklerini güçlendirmek amaçlı onlarca proaktif politika açıklamıştı. Hükümet, geleneksel endüstriyel işletmelerin tanılanması, üst düzey dönüşüm ve endüstriyel internetle ilişkili projelerin aktif şekilde desteklenmesi için 200 milyon yuandan fazla fon ayırma sözü vermişti.