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Çin'in insanlı derin deniz aracı Jiaolong, 473. dalışını başarıyla tamamladı

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Çin'in insanlı derin deniz aracı Jiaolong, 473. dalışını başarıyla tamamladı
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Jiaolong insanlı derin deniz araştırma aracı, Çin'in Derin Deniz No. 1 araştırma gemisinden gerçekleştirdiği 473. dalışını başarıyla tamamladı. Dalışta araştırmacılar, bakım teknisyenleri ve mürettebat, süren derin deniz araştırmaları kapsamında birlikte çalıştı.

DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Deep Sea (Derin Deniz) No. 1 araştırma gemisinden denize indirilen Jiaolong insanlı derin deniz araştırma aracı Jiaolong, 473. dalışını başarıyla tamamladı.

Devam eden derin deniz araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen dalışta araştırmacılar, bakım teknisyenleri ve mürettebat birlikte çalıştı.

Kaynak: Xinhua
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