Çin'in İlk Tip 076 Amfibi Hücum Gemisi Sichuan, Rutin Eğitim Görevi İçin Güney Çin Denizi'ne Açıldı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ilk Tip 076 amfibi hücum gemisi Sichuan, kısa süre önce Shanghai'dan ayrılarak, bilimsel araştırma denemeleri ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etti.

Çin donanmasının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bunun, genel ekipman geliştirme planı doğrultusunda gerçekleştirilen rutin bir bölgeler arası eğitim görevi olduğu ve herhangi bir spesifik hedefe yönelik olmadığı belirtildi.

