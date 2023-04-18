Çin'in Hunan Eyaleti İlk Çeyrekte Güçlü Bir Dış Ticaret Büyümesi Kaydetti

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Changde şehrindeki Changde Ulusal Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi'nde bulunan Zoomlion Ağır Sanayi Bilim ve Teknoloji Limited Şirketi'nin fabrikasında ekipman montajı yapan bir işçi, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

CHANGSHA, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaleti 2023'ün ilk çeyreğinde dış ticaretinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Eyalet merkezi Changsha'daki gümrük yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamayla, Hunan eyaletinin dış ticaret hacminin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,3 artışla 179,38 milyar yuana (yaklaşık 26,07 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Hunan'ın ihracat hacmi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,8 artışla 125,59 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 35,2 artışla 53,79 milyar yuana yükseldi.

Hunan eyaleti yılın ilk çeyreğinde 222 ülke ve bölge ile ekonomik ve ticari alışverişte bulundu. Eyaletin bu dönemde ticaret hacmi başlıca ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile 41,15 milyar yuan, ABD ile 18,95 milyar yuan ve Avrupa Birliği (AB) ile 15,48 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Hunan'ın Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle olan ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,1 artışla 72,05 milyar yuan olarak gerçekleşti. Bu eyaletin toplam dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 puan artarak yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Eyaletin bu dönemde Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına üye diğer ülkeler ile yaptığı ticaret, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,5'lik bir artışla 60,74 milyar yuan olarak gerçekleşti.