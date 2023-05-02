Çin'in Hebei Eyaletinde Dış Ticaret, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 17 Artış Gösterdi

SHIJIAZHUANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 143.08 milyar yuan (yaklaşık 20.7 milyar ABD doları) oldu.

SHIJIAZHUANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 143.08 milyar yuan (yaklaşık 20.7 milyar ABD doları) oldu.

Eyalet merkezi Shijiazhuang'daki Gümrük İdaresi verileri, Hebei'nin ihracatının yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 87,91 milyar yuana, ithalatının ise yüzde 9,5 artışla 55,17 milyar yuana ulaştığını gösterdi.

Eyaletin başlıca ticaret ortaklarından olan ABD ile ticareti 19,11 milyar yuan, ASEAN'la 18,54 milyar yuan, Avrupa Birliği ile 14,72 milyar yuan ve Güney Kore ile olan ticareti ise 6,09 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Hebei'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle ticareti ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artarak 52,44 milyar yuana yükseldi. Bu değer, eyaletin toplam dış ticaret hacminin yüzde 36,7'sine tekabül ediyor.

Eyaletin mekanik ve elektrik ürün ihracatı ile emek-yoğun ürün ihracatı yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini korudu.