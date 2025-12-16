Albüm: 'Dünyanın Köprü Müzesi' Guizhou Eyaleti, 32.000'den Fazla Köprüye Ev Sahipliği Yapıyor

GUİYANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in tek bir düzlüğe sahip olmayan ve derin vadilerle çevrili eyaleti Guizhou, uzun süredir engebeli karstik arazisiyle başa çıkmak için tünel ve köprüler inşa ediyor. Eyalet, 2012'den bu yana köprü inşaatı çalışmalarını hızlandırdı. Guizhou'da halihazırda inşa edilmiş veya inşaat halinde 32.000'den fazla köprü bulunuyor. Bu rakam, 1980'lere kıyasla on katlık bir artışa işaret ediyor. Eyalet, köprü sayısı, çeşitliliği ve kullanılan karmaşık inşaat teknolojileri nedeniyle "dünyanın köprü müzesi" olarak anılıyor.