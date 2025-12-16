Haberler

Albüm: "Dünyanın Köprü Müzesi" Guizhou Eyaleti, 32.000'den Fazla Köprüye Ev Sahipliği Yapıyor

Guizhou, zorlu arazisine rağmen inşa ettiği 32.000'den fazla köprü ile dikkat çekiyor. 2012'den bu yana köprü inşaatlarını hızlandıran eyalet, köprü sayısında on katlık bir artış sağladı.

GUİYANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in tek bir düzlüğe sahip olmayan ve derin vadilerle çevrili eyaleti Guizhou, uzun süredir engebeli karstik arazisiyle başa çıkmak için tünel ve köprüler inşa ediyor. Eyalet, 2012'den bu yana köprü inşaatı çalışmalarını hızlandırdı. Guizhou'da halihazırda inşa edilmiş veya inşaat halinde 32.000'den fazla köprü bulunuyor. Bu rakam, 1980'lere kıyasla on katlık bir artışa işaret ediyor. Eyalet, köprü sayısı, çeşitliliği ve kullanılan karmaşık inşaat teknolojileri nedeniyle "dünyanın köprü müzesi" olarak anılıyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

