Çin'in Guilin kentindeki Longji pirinç terasları sonbaharda turist akınına uğradı

Çin'in Guilin kentindeki Longji pirinç terasları sonbaharda turist akınına uğradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, Guilin kentine bağlı Longsheng ilçesindeki Longji pirinç terasları turist akınına uğradı. Sonbaharın gelişiyle farklı bir görünüme kavuşan teraslar, ziyaretçilerin ilgisini topladı.
LONGSHENG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesinde bulunan Longji pirinç terasları turist akınına uğradı.
Sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe bürünen teraslar ziyaretçilerin ilgisini topladı.
Kaynak: Xinhua