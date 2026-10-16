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Çin'in Guilin kentindeki Longji pirinç terasları sonbaharda turist akınına uğradı

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Çin'in Guilin kentindeki Longji pirinç terasları sonbaharda turist akınına uğradı
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, Guilin kentine bağlı Longsheng ilçesindeki Longji pirinç terasları turist akınına uğradı. Sonbaharın gelişiyle farklı bir görünüme kavuşan teraslar, ziyaretçilerin ilgisini topladı.

LONGSHENG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesinde bulunan Longji pirinç terasları turist akınına uğradı.

Sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe bürünen teraslar ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Kaynak: Xinhua
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