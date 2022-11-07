Çin'in Guilin Kentinde Geleneksel Bambu Kano Yarışı Yapıldı Güncel Haberler Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentinde tekli bambu kano yarışı düzenlendi. Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentinde tekli bambu kano yarışı düzenlendi. Yarışa yedi takımdan 42 sporcu katıldı. Su üzerinde tek bir bambu ağacı gövdesi üzerinde dengede kalmanın güçlüğünden dolayı tekli bambu kanoyu öğrenmek oldukça zor. Tekli bambu kanonun geçmişi 2.000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Guizhou'daki Chishui Nehri boyunca ortaya çıktığına inanılan bu kanolar, bir zamanlar yerel halk tarafından günlük ihtiyaç maddelerini taşımak için kullanılıyordu. Bu teknik, Guizhou'da somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou su Güncel Haberler

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