Çin'in Guigang Kentinde Selden Etkilenenler İçin 18 Geçici Barınma Alanı Kuruldu
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guigang kentinde selden etkilenenler için 18 geçici yerleşim alanı kuruldu ve yardım malzemeleri dağıtılıyor.
GUİGANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guigang kentindeki geçici bir barınma merkezinde selden etkilenen sakinlere dağıtılan yardım malzemeleri, 8 Temmuz 2026.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guigang kentinde, selden etkilenen bölge sakinleri için 18 geçici yerleşim alanı kuruldu. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua