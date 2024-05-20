Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi

ÇEKİM TARİHİ: 19 Mayıs 2024

1. Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde selin vurduğu mevkiden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, bu hafta sonu bölgedeki birçok kentte etkili olan şiddetli yağmurun sokaklarda ciddi su baskınlarına ve trafikte aksamalara yol açtığını kaydetti.

Yetkililerden bazıları, bölge sakinlerini sellerden korumak için çeşitli güvenlik girişimlerini hayata geçirdi.

Bölgenin kuzeyi, orta ve kıyı kesimlerinde Cumartesi sabahından Pazar sabahına kadar şiddetli yağmur etkili olurken Qinzhou, Fangchenggang ve Nanning kentlerinde sağanak yağışlar görüldü.

Guangxi bölgesindeki yerel meteoroloji yetkilileri Pazar sabahı erken saatlerde aşırı yağışlar için kırmızı alarm yayımlarken, bölge merkezi Nanning'de bel boyuna ulaşan su baskınlarında birçok araç ve bölge sakini mahsur kaldı.

Çin Devlet Demiryolları Nanning Grup Limited Şirketi'ne göre, şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle Cumartesi gününden Pazartesi sabahına kadar 30'dan fazla yolcu treni seferi askıya alındı.

Pazar günü saat 03.00 itibarıyla Qinzhou kentinin Longmengang Kasabası bir saatte 189,6 milimetre yağış alarak Guangxi bölgesindeki saatlik yağış rekorunu kırdı.

Nanning'de Pazar günü saat 17.00 itibarıyla şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 280 kişi başka bölgelere yerleştirildi. Kentteki yerel yönetim, sel kontrolü ve afet yardımı için toplam 2.982 acil müdahale görevlisi, 569 araç ve 105 set pompalama ekipmanı yönlendirdi.

Hava tahminlerine göre önümüzdeki 24 saat boyunca bölgenin doğu ve kıyı kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor.

(XHTV)