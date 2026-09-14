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Çin'in Guangcou şehrinde bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, Panyu merkez ilçesinde bir üniversite bölgesi olan Şiaoguvey Adası'nda akşam saatlerinde bir kişinin sokaktan geçen insanları rastgele bıçakladığı belirtildi.

Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Polis ekiplerince yakalanan saldırganın soyadı Li olan 35 yaşındaki bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme duygusu yaşayan kişilerin kamuya açık yerlerde düzenlediği bıçaklı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Kaynak: AA
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