Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu: Ülkenin Gsyih'si 2026'da Yaklaşık 870 Milyar Dolar Artacak
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2026 yılı için gayrisafi yurt içi hasılada 6 trilyon yuanlık bir artış beklendiğini açıkladı. Bu genişlemenin istihdam ve halkın refahına olumlu katkıda bulunacağı ifade edildi.
BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2026 yılında ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYİH) 6 trilyon yuanın (yaklaşık 869,6 milyar ABD doları) üzerinde bir artış beklendiğini söyledi.
Zheng cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, beklenen bu ekonomik genişlemenin, istihdam, halkın refahı ve risk önleme açısından sağlam bir destek sağlayacağını belirtti.
Kaynak: Xinhua