Çin'in Genişletilmiş Sıfır Gümrük Vergisi Politikası Kapsamında Afrika'dan Yapılan İlk Sevkiyat Shenzhen'e Ulaştı

SHENZHEN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in diplomatik ilişkiler yürüttüğü 53 Afrika ülkesinin tamamına yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasını genişletmesinin ardından, politika kapsamındaki ilk sevkiyat ülkeye ulaştı.

Güney Afrika'dan gönderilen 24 ton elma, uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Mayıs'ın ilk saatlerinde Çin'e giriş yaptı.

Cuma günü erken saatlerde Shenzhen'de gümrük işlemleri hızla tamamlanan ürünlerin, ülke genelindeki süpermarketler ve toptan satış noktalarına dağıtılması bekleniyor. Gümrük vergisinin yüzde 10'dan sıfıra indirilmesiyle Güney Afrika elmasının Çin pazarındaki rekabet gücü artmış oldu.

Shenzhen Kin Shing Yip Uluslararası Ajans Limited Şirketi Genel Müdürü Luo Shengcong, uygulamanın "somut fayda" sağladığını belirterek, bu sevkiyatla yaklaşık 20.000 yuan (yaklaşık 2.900 ABD doları) vergi tasarrufu elde edildiğini ifade etti.

Çin, 1 Aralık 2024'ten bu yana diplomatik ilişki kurduğu 33 Afrika ülkesi de dahil olmak üzere az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük vergisi uyguluyor.

Yeni uygulamayla Çin ile Afrika arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğinin daha da güçlenmesi ve Afrika'nın kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Son 17 yıldır Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in bölgeyle ikili ticaret hacmi 2025 yılında 348 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden Guo Xueyan, küresel ticarette korumacılığın arttığı bir dönemde Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasının genişletilmesinin çok taraflılığın gerçek ruhunu yansıttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua