Üye Girişi
Haberler

Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in Gansu eyaletinde 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde birçok ev hasar alırken 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi de yaralandı.

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde 111 kişi yaşamını yitirdi. Depremde 220 kişi yaralandı ve altyapıda büyük zararlar meydana geldi.

111 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 100, komşu Çinghay eyaletinde 11 kişi hayatını kaybetti. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

EVLER VE ALT YAPI ZARAR GÖRDÜ

Kurtarma çalışmaları için yerel itfaiye ve afet birimlerinden 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı, depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Görgü tanıkları depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu bildiriyor.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede bugün hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyor.

Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı

2022'DE 6.8'LE SALLANMIŞLARDI

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri. Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güncel

Deprem Gansu Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title