Çin'in FAST Teleskobu, Astronomi Turizmini Canlandırıyor

Çin'in FAST Teleskobu, Astronomi Turizmini Canlandırıyor
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Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST, Guizhou'daki inşası ve yer değiştirme programları sayesinde bölgedeki turizmi artırıyor. Yeniden yerleştirilen kırsal sakinler, astronomi temalı kasabada yeni iş fırsatlarına kavuştu.

GUİYANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki derin ve yuvarlak bir doğal karstik çöküntüde yer alıyor.

Pingtang ilçesi, teleskobun inşasına hazırlık olarak 2007 yılında Kedu ve Tangbian kasabalarından toplam 6.653 kırsal sakini kapsayan bir yer değiştirme programı başlattı. İnşası 2016 yılında tamamlanan FAST, 2020'de resmen faaliyete geçti.

FAST'e yakınlığının avantajını kullanan Kedu kasabası, Eylül 2015'ten itibaren kendini astronomi temalı bir kasabaya dönüştürmek üzere bir plan başlattı. Yeniden yerleştirilen kırsal bölge sakinlerinin birçoğu kasabada iş buldu ya da kendi işlerini kurdu.

Gökyüzü meraklılarının yıllar içinde bölgeye yoğun ilgi göstermesiyle birlikte turizm altyapısı hızla gelişirken, nitelikli ve yüksek gelirli iş olanakları da önemli ölçüde arttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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