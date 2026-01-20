Haberler

Çin'de eski istihbarat yetkilisi yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın eski Bakan Yardımcısı Gao Yiçıng, rüşvet ve yargıya müdahale suçlamalarıyla Çin Komünist Partisi'nden ihraç edildi. Gao, kamu ihalelerinde haksız kazanç sağlamakla suçlandı.

Çin'in istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın eski Bakan Yardımcısı Gao Yiçıng'ın rüşvet ve yargıya müdahale suçlamalarıyla Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) ihraç edildiği bildirildi.

ÇKP Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonundan yapılan açıklamada, Gao'nun, konumunun gücünü kötüye kullanarak halka arz işlemlerinin onayı, toprak haklarının transferi, adli davaların çözümünde başkaları için haksız kazanç sağladığı ve karşılığında büyük miktarda parayı rüşvet olarak aldığı belirtildi.

Gao'nun söz konusu eylemleriyle parti disiplinini ciddi ihlal ettiği aktarılan açıklamada, eski istihbarat yetkilisinin partiden ihraç edildiği, yasa dışı kazancına el konulmasına karar verildiği ve yargılanmak üzere dosyasının savcılığa teslim edildiği kaydedildi.

Komisyon, Haziran 2025'te Gao hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Kariyerinin büyük bölümünde istihbarat alanında çalışan 75 yaşındaki Gao, 2005 yılında Falun Gong tarikatı ve diğer yıkıcı dini örgütlenmelere karşı kurulan yüksek düzeyli bir parti organı olan Tarikat Sorunlarını Önleme ve Kontrol için Merkezi Liderlik Grubu'nun direktör yardımcısı olmuştu.

Gao, sonraki yıllarda ÇKP Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve ÇKP Merkezi İstikrarı Koruma Ofisi Direktör Yardımcısı olarak partinin iç güvenlik ve toplumsal istikrar operasyonlarında kilit roller üstlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba