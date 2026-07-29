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Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı ilk yarıda hızla genişledi

Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı ilk yarıda hızla genişledi
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, 2026 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, 2026 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti. Ülkede haziran sonu itibarıyla toplam şarj tesisi sayısı, geçen yıla göre yüzde 43,2 artarak 23,06 milyona ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından salı günü açıklanan verilere göre kamuya açık şarj tesisleri, toplam şarj tesislerinin 5 milyonundan fazlasını oluşturarak geçen yıla göre yüzde 22,3'lük artış kaydetti. Özel şarj tesislerinin sayısı ise yüzde 50,4'lük artışla 18,05 milyona yükseldi.

Veriler, tatil dönemlerindeki şarj talebinin de istikrarla arttığını ortaya koydu. Bu yıl İşçi Bayramı tatilinde, otoyollardaki günlük ortalama şarj hacmi Bahar Bayramı tatiline göre yüzde 14,09 artarak 18,99 milyon kilovatsaate ulaştı.

Öte yandan ilçe ve kasabalardaki şarj ağı da sürekli olarak güçlendirildi. Haziran sonu itibarıyla ilçe düzeyindeki kapsama oranı yüzde 98,61'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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