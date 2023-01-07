Çin'in Döviz Rezervleri Aralık 2022'de Arttı

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in döviz rezervleri Aralık 2022 sonu itibarıyla, bir ay öncesine göre yüzde 0,33 artışla 3,1277 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Arşiv fotoğrafında Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Qionghai kentinde ellerinde Çin renminbisi ve ABD doları banknotları tutan bir bölge sakini görülüyor. (Fotoğraf: Meng Zhongde/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in döviz rezervleri Aralık 2022 sonu itibarıyla, bir ay öncesine göre yüzde 0,33 artışla 3,1277 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Kambiyo İdaresi, döviz rezervlerindeki artışın para birimi dönüşümü ve varlık fiyatlarındaki değişim nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Kurum, para politikası, önde gelen ekonomilere yönelik beklentiler ve küresel makro ekonomik verilerin etkisiyle, geçen ay ABD doları endeksinin düştüğünü ve küresel finansal varlıkların fiyatlarının gerilediğini belirtti.

Kurum, Çin ekonomisinin güçlü direnç, muazzam potansiyel ve büyük canlılık sergilemesi ve uzun vadeli büyümesini sağlayan temel faktörlerin gücünü koruması sayesinde Çin'in döviz rezervlerinin genel olarak istikrarlı kalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.