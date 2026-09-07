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Çin'in Ciangşi eyaletindeki heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

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Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda hayatının kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda hayatının kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Ci'an ilinin Suiçuan ilçesine bağlı bir köyde 5 Eylül'de sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan evlerde yaşayan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece hayatını kaydenlerin sayısı 4'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri 2 kişiyi kurtardı, kayıp 8 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Daha önce köyde yaşayan 39 kişi tahliye edilmiş, çevre yerleşimlerdeki 5 bin 300'den fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Afetin ardından 3. seviye acil durum ilan edilen bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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