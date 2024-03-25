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Çin'in Chongqing kentinde bahar çayı hasadı başladı

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CHONGQİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Wushan ilçesine bağlı Futian kasabası, yaklaşık 1000 hektar büyüklüğündeki bir araziye yayılan çay tarlalarında bahar hasadı dönemine girdi. Kasabadaki çiftçiler bahar çayı elde etmek üzere çay yapraklarını toplamak için hummalı bir çalışma içinde.

Kasaba son yıllarda çay endüstrisini güçlü şekilde geliştirerek dört köy kolektifi çay işleme tesisi ile altı köy kolektifi çay tarlası oluşturdu.

"Wushan Bahar Çayı" ve "Wuxia Siyah Çayı" gibi markalaşan çaylar ise kasabaya özgü tarım ürünleri haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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