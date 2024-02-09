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Çin'in Anhui eyaletinde Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu sanatı

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Çin'in Anhui eyaletinde eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu resim sanatı 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl resmi sanatının dördüncü kuşak mirasçısı olan Tong Min, eserlerinde geleneksel sanatsal tarza modern bir dokunuş getiriyor.

HEFEİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl Tablosu resim sanatı 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Tongshouji ahşap baskı Yeni Yıl resmi sanatının dördüncü kuşak mirasçısı olan Tong Min, eserlerinde geleneksel sanatsal tarza modern bir dokunuş getiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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