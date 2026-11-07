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Çin'in 43. Antarktika seferi, 600'den fazla görevliyle Sanya'dan yola çıktı

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Çin'in buzkıran gemileri Şüelong ve Şüelong-2, 6 aylık sefer için Sanya'dan Antarktika'ya yola çıktı. 100'den fazla kurumdan 600'den fazla görevli ve araştırmacının katıldığı seferde araştırma istasyonları ve lojistik ağı güncellenecek; sefer Nisan 2027'de sona erecek.

Çin, Antarktika kıtasında saha çalışmaları yürüteceği 43. araştırma seferine başladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (Buz Ejderhası) ve Şüelong-2, 6 aylık sefer için bugün Haynan Adası'nın Sanya şehrindeki limandan Antarktika'ya yola çıktı.

Çin'deki 100'den fazla kurumdan 600'den fazla görevli ve araştırmacının katıldığı seferde, ülkenin buz kıtasındaki araştırma istasyonları ve lojistik ağının güncellenmesi planlanıyor.

Seferde ayrıca çok disiplinli inceleme ve araştırma projelerinin yürütülmesi, yerli üretim donanımların test ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı bilim ve lojistik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Çin'in Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu, doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu ve Ross Denizi kıyısındaki Çinling İstasyonu olmak üzere 3 kalıcı araştırma üssü bulunuyor.

Kıtanın iç kesimlerindeki Kunlun ve Tayşan istasyonları ise yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılıyor.

Çin'in 43. Antarktika araştırma seferi, Nisan 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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