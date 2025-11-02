Çin'in 42. Antarktika Keşif Ekipleri Yola Çıktı
Çin'in 42. Antarktika keşif ekibi, yeni teknolojilerin test edileceği bir misyon için Shanghai'dan yola çıktı. Ekibin, Mayıs 2026'ya kadar sürmesi beklenen çalışmaları, Xuelong ve Xuelong 2 araştırma buz kıran gemileri tarafından desteklenecek.
SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 42. Antarktika keşif ekibi cumartesi günü Shanghai'dan yola çıktı.
Keşif sırasında bir dizi yeni teknoloji Antarktika'nın buzullarla kaplı vahşi doğasında kullanılacak ve test edilecek. Performans doğrulama için temel donanımlar arasında, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ve ürettiği Kar Leoparı 6×6 tekerlekli araç ile THT550 yüksek güçlü tam hidrolik çekme ekipmanı yer alıyor.
Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Müdür Yardımcısı Long Wei, "Görev, Xuelong ve Xuelong 2 araştırma buz kıran gemileri tarafından destekleniyor" diyerek, ekibin Mayıs 2026'ya kadar çalışmalarını tamamlayıp Çin'e dönmesinin planlandığını söyledi.