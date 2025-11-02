Çin'in 42. Antarktika Keşif Ekipleri Yola Çıktı

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 42. Antarktika keşif ekibi cumartesi günü Shanghai'dan yola çıktı.

Keşif sırasında bir dizi yeni teknoloji Antarktika'nın buzullarla kaplı vahşi doğasında kullanılacak ve test edilecek. Performans doğrulama için temel donanımlar arasında, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ve ürettiği Kar Leoparı 6×6 tekerlekli araç ile THT550 yüksek güçlü tam hidrolik çekme ekipmanı yer alıyor.

Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Müdür Yardımcısı Long Wei, "Görev, Xuelong ve Xuelong 2 araştırma buz kıran gemileri tarafından destekleniyor" diyerek, ekibin Mayıs 2026'ya kadar çalışmalarını tamamlayıp Çin'e dönmesinin planlandığını söyledi.