Haberler

Çin'in 42. Antarktika Keşif Ekipleri Yola Çıktı

Çin'in 42. Antarktika Keşif Ekipleri Yola Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in 42. Antarktika keşif ekibi, yeni teknolojilerin test edileceği bir misyon için Shanghai'dan yola çıktı. Ekibin, Mayıs 2026'ya kadar sürmesi beklenen çalışmaları, Xuelong ve Xuelong 2 araştırma buz kıran gemileri tarafından desteklenecek.

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 42. Antarktika keşif ekibi cumartesi günü Shanghai'dan yola çıktı.

Keşif sırasında bir dizi yeni teknoloji Antarktika'nın buzullarla kaplı vahşi doğasında kullanılacak ve test edilecek. Performans doğrulama için temel donanımlar arasında, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ve ürettiği Kar Leoparı 6×6 tekerlekli araç ile THT550 yüksek güçlü tam hidrolik çekme ekipmanı yer alıyor.

Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Müdür Yardımcısı Long Wei, "Görev, Xuelong ve Xuelong 2 araştırma buz kıran gemileri tarafından destekleniyor" diyerek, ekibin Mayıs 2026'ya kadar çalışmalarını tamamlayıp Çin'e dönmesinin planlandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 305.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.