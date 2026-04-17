Çin ile Yeni Zelanda arasında keşif uçağı gerilimi

Pekin yönetimi, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait "Poseidon 8A" (P-8A) tipi deniz devriye ve keşif uçağının, Çin hava sahası yakınında uçuşunu protesto etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A tipi uçağın, Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi üzerinde yakın keşif ve hava sahası tacizi yaptığını ifade eden Sözcü Guo, uçuşun Çin'in güvenliğini tehdit ettiğini, yanlış anlama ve hesap hatası riskini arttırdığı ve bölgedeki sivil havacılığın düzenini ciddi şekilde bozduğunu belirtti.

Guo, Çin'in, tacize kararlı şekilde karşılık verdiğini ve Yeni Zelanda'yı diplomatik kanallardan protesto ettiğini aktardı.

Çinli sözcü, Yeni Zelanda'ya, Çin'in egemenliğine ve güvenlik endişelerine saygı gösterme, sivil havacılığın güvenliğini ve düzenini koruma ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
