Çin'in Xi'an Kenti ile Viyana Arasında Direkt Uçuş Rotası Hizmete Girdi

Viyana Uluslararası Havalimanı, Çin'in Xi'an kentinden Viyana'ya direkt uçuşların başlaması ile yeni bir uluslararası bağlantıya ev sahipliği yapıyor. Haftada üç sefer düzenlenecek.

VİYANA, 21 Nisan (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Viyana Uluslararası Havalimanı'nda fotoğraf çektiren China Eastern Havayolları yolcuları ve kabin ekibi, 20 Nisan 2026.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Avusturya'nın başkenti Viyana arasında ilk direkt uçuş rotası hizmete girdi. Pazartesi sabaha karşı gerçekleşen sefer ile birlikte Çin'in kuzeybatısından Avusturya'ya başlatılan ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

China Eastern Havayolları'na ait geniş gövdeli Airbus A330 tipi uçak, MU5063 sefer sayılı uçuşla yerel saatle 01.52'de Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Yeni rotada haftada üç karşılıklı sefer yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
