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Çin iki yeni nesil uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin iki yeni nesil uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi
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JİUQUAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden iki yeni nesil uzaktan algılama uydusu grubunu uzaya fırlattı.

JİUQUAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden iki yeni nesil uzaktan algılama uydusu grubunu uzaya fırlattı.

Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 17.00'de fırlatılan Yaogan-53 ve Yaogan-56 gruplarına ait uydular, önceden belirlenmiş yörüngelere başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve etkilerini azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 666. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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