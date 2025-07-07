Çin, İç Moğolistan'da Yeşil Bariyer Kuşağını Tamamladı

Çin, İç Moğolistan'da Yeşil Bariyer Kuşağını Tamamladı
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Çin, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde üç çölü kapsayan 1.856 kilometrelik yeşil bariyer kuşağını tamamlayarak çölleşmeyle mücadelede önemli bir adım attı. Bu projenin, çölün yayılmasını durduracağı ve bölgedeki ekosistemi güçlendireceği ifade ediliyor.

HOHHOT, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin, kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde üç çölü kapsayan yeşil bariyer kuşağını tamamladı. Bu, ülkenin çölleşmeyle mücadele çabalarında bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Badain Jaran, Tengger ve Ulan Buh çöllerini kapsayan 1.856 kilometrelik yeşil bariyer kuşağın son kısmı pazar günü, geleneksel bir kum sabitleme tekniği olan ve ekin saplarıyla oluşturulan dama tahtası şeklindeki son bariyerin yerleştirilmesiyle tamamlandı. Bariyerin tamamlanmasıyla çölün daha fazla yayılması durdurulmuş oldu.

İç Moğolistan'ın Alşaa bölgesinde yer alan üç çöl, toplam 94.700 kilometrekarelik alanlarıyla bölgedeki çöl arazilerinin yüzde 83'ünden fazlasını oluşturuyor.

Alşaa Ormancılık, Çayır ve Çöl Kontrol Bürosu'nda baş mühendis olan Zhang Youyong, "Ekin saplarıyla oluşturulan dama tahtası yönteminde öncelikle hareket eden kumu sabitliyor, ardından da saksaul gibi kuraklığa dirençli ağaçlar dikiyoruz. Etkili bir kum önleme ve kontrol sistemi kurmamıza yardımcı olan bu sistemle ekolojik bariyeri güçlendiriyoruz" dedi.

Alşaa'da son 40 yılda yaklaşık 6,67 milyon hektarlık bir alanda çölleşmeyi önleme ve çölleşmeyle mücadele çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Tengger Çölü'nün güneydoğu kıyısı ile Ulan Buh Çölü'nün güneybatı kıyısında da toplam 460 kilometre uzunluğunda ve 3-20 kilometre genişliğinde iki yeşil kuşak inşa edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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