Çin, Hump Rotası'nda kaybolan ABD'li askerlere ait sanılan kalıntıları ABD'ye verdi

Çin, Hump Rotası'nda kaybolan ABD'li askerlere ait sanılan kalıntıları ABD'ye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Hump Rotası'nda kaybolan ABD Hava Kuvvetleri askerlerine ait olduğu düşünülen kalıntıları ABD'ye teslim etti. Chengdu'daki törende teslim alınan kutuda, 5.000 metreden yüksek buzuldan çıkarılan 8 kemik parçası bulunuyor; kalıntılar 80 yılı aşkın süredir bölgedeydi.
CHENGDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin, 2. Dünya Savaşı'nda Japon saldırganlığına karşı direnişine destek veren ABD Hava Kuvvetleri askerlerinin naaş kalıntılarını ABD'ye teslim etti.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen törende, Çinli tören kıtasından naaş kalıntılarının bulunduğu kutuyu teslim alan ABD'li tören kıtası, kutunun üzerine ABD bayrağı örttü.
Kutuda, deniz seviyesinden 5.000 metreden fazla yükseklikteki bir buzuldan çıkarılan 8 kemik parçası bulunuyor. 2. Dünya Savaşı sırasında Hump Rotası'nda kaybolan ABD'li askerlere ait olduğu düşünülen kalıntılar, 80 yılı aşkın süredir bölgede bulunuyordu.
Naaş kalıntıları, Japon kuvvetlerinin 1942'de Myanmar'ı işgal ederek Çin'in dış dünyaya açılan son ana ikmal hattı Yunnan-Myanmar yolunu kesmesinin ardından kurulan Hump Rotası üzerindeki bölgelerde çıkarıldı.