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Çin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine ilişkin kuralları yayımladı

Çin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine ilişkin kuralları yayımladı
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BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine ilişkin yeni kuralları yayımladı.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine ilişkin yeni kuralları yayımladı. Bu, bölgedeki doğal ekosistemin çeşitliliği, istikrarı ve sürdürülebilirliğinin korunması açısından kilit önemde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar çerçevesinde, ihlalleri yasalara uygun şekilde vakit geçirmeksizin soruşturup çözüme kavuşturmak üzere rutin bir devriye sistemi kurulacak. Kuralları ihlal edenler, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca hesap verecek.

Kurallar, cumartesi günü Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, Çin Sahil Güvenliği ve Hainan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa yayımlandı. Tüm tarafların sorumlulukları net şekilde belirlenirken, önemli sorunların çözümü için de bir koordinasyon mekanizması kuruldu.

Yönetim mekanizmalarına, koruma tedbirlerine ve yasal sorumluluklara odaklanan 16 maddelik bu düzenleme, koruma alanına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunuyor.

Kurallara göre, doğa koruma alanı sıkı koruma altına alınacak. Bu çerçevede, nadir deniz türlerine ve doğal ekosisteme zarar veren her türlü balıkçılık ve madencilik faaliyetinin yanı sıra mercan ve mercan resiflerinin toplanması ve dev istiridye avcılığına yönelik her türlü faaliyetin önceden izin alınmaksızın gerçekleştirilmesi yasaklanıyor.

Yasa ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe veya koruma ve yönetim amaçlı faaliyetler dışında, hiçbir kişi veya kuruluş koruma alanına giremeyecek.

Çin'in Zhongsha Qundao bölgesinde yer alan Huangyan Dao, eşsiz bir mercan resifi ekosistemine ve özel bir jeolojik yapıya sahip. Çok sayıda nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yapan bölge, biyoçeşitlilik ve nadir türler açısından zengin bir alan.

Çin, Eylül 2025'te Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kurulmasını resmen onayladı. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sansha kenti idaresi tarafından yönetilen koruma alanı, 3.523,67 hektarlık alanı kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
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